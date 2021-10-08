Dünya koronavirüs tablosu! 8 Ekim Cuma 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 8 Ekim Cuma 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 8 Ekim Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
8 Ekim Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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8 Ekim Cuma günü dünya genelinde Covid-19 'dan ... kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise ...
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı ... olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte ... yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Toplam iyileşen kişi sayısı : ...
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : ...
Durumu kritik hasta sayısı : ...