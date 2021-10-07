Dünya koronavirüs tablosu! 7 Ekim Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Haberler
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Dünya koronavirüs tablosu! 7 Ekim Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

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Dünya koronavirüs tablosu! 7 Ekim Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 7 Ekim Perşembe 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 7 Ekim Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

7 Ekim Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı)kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

7 Ekim Perşembe günü dünya genelinde Covid-19 'dan ... kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise ...

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı ... olmuştur.

Bir önceki güne göre son 24 saatte ... yeni vaka tespit edilmiştir.

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : ...

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : ... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Durumu kritik hasta sayısı : ...

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Haber: Dünya koronavirüs tablosu! 7 Ekim Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Haberler
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