Dünya koronavirüs tablosu! 5 Ekim Salı 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 5 Ekim Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... .

5 EKİM SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

5 Ekim Salıgünü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı)kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

5 EKİM SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

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5 EKİM SALI GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

5 Ekim Salı günü dünya genelinde Covid-19 'dan ... kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise ...

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı ... olmuştur.

5 EKİM SALIDÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte ... yeni vaka tespit edilmiştir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : ... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : ...

Durumu kritik hasta sayısı : ...

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