Dünya koronavirüs tablosu! 31 Ekim Pazar 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 31 Ekim Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

31 EKİM PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

31 Ekim 2021 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 247.266.700 (247 milyon 266 bin yedi yüz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

31 EKİM PAZAR 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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31 EKİM PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.049 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.013.209 olmuştur.

31 EKİM PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +150.528yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 223.981.909

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.271.582

Durumu kritik hasta sayısı : 73.013

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

30 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 5932

29 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8346

28 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8514

27 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 9590

26 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8075

25 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 6597

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