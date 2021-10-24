Dünya koronavirüs tablosu! 24 Ekim Pazar 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 24 Ekim Pazar 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 24 Ekim Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
24 Ekim Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.
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24 Ekim Pazar günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.962.546kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.730'dur.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.962.546olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +232.643yeni vaka tespit edilmiştir.
24 Ekim Pazar günü itibariyle dünya genelinde toplam Covid-19 vaka sayısı 244.321.488'dir.
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 221.338.634
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.020.308
Durumu kritik hasta sayısı : 75.635