Dünya koronavirüs tablosu! 18 Ekim Pazartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 18 Ekim Pazartesi 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 18 Ekim Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
18 Ekim Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.
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18 Ekim Pazartesi günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.918.124 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.804 'tür.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.918.124 olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +279.070 yeni vaka tespit edilmiştir.
18 Ekim Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde toplam Covid-19 vaka sayısı 241.754.121'dir.
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 218.998.639
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.837.358
Durumu kritik hasta sayısı : 78.700