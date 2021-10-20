Sosyal medyada trend haline gelen ve her yıl sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan yapılan paylaşımlarla kutlanan Dünya karizma günü 20 Ekim'dir. Her yıl 20 Ekim günü Dünya Karizma Günü olarak kutlanır. Vatandaşlar tarafından Dünya karizma günü nedir? Dünya Karizma Günü ne zaman? merak edilmektedir. Peki, Dünya karizma günü nedir? Dünya Karizma Günü ne zaman? Karizma nedir? Karizmatik ne demektir? İşte detaylar...

DÜNYA KARİZMA GÜNÜ NEDİR?

Karizma, başkalarına bağlılığa ilham verebilecek cazip veya çekici kişiler için kullanılan bir ifadedir. Sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji ve yönetim bilim adamları, olağanüstü görülen bir tür liderlik terimini ayırırlar; bu alanlarda "karizma" terimi, "değerlere dayalı, sembolik ve duygu yüklü lider sinyalleri" kullanan belirli bir lider tipini tanımlar.

Sosyal medyada trend haline gelen ve her yıl sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan yapılan paylaşımlarla kutlanan bir gündür.

DÜNYA KARİZMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Karizma Günü, her yıl 20 Ekim günü sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan yapılan paylaşımlarla kutlanan bir gündür.

KARİZMA NEDİR?

Karizma, kişiliği çevresinde büyük bir ilgi oluşturma, niteliği kolay açıklanamaz bir biçimde büyüleyicilik, etkileyicilik demektir.

Türk Dil Kurumu'na göre, karizma kelimesi;

isim, (kari'zma), Fransızca charisme

Etkileyicilik:

"Senin o eşsiz karizmanı kimse yakalayamadı, senin gibisi gelmedi." - Nazlı Eray

Türk Dil Kurumu'na göre, karizmatik kelimesi;

karizmatik

sıfat, (kari'zmatik), Fransızca charismatique

Etkileyici.

anlamlarına gelmektedir.

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