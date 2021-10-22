"Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık" uluslararası sempozyumu yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bu hafta sonu düzenlenecek "Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık" başlıklı uluslararası sempozyumda, farklı hukuk sistemlerinin uygulandığı ülkelerden davet edilen 17 uzman hukukçu, sunum yapacak.

İstanbul 2. Nolu Baro, dünya üzerinde uygulanan Kıta Avrupası, Anglo-Sakson ve İslam Hukuku sistemlerindeki avukatlık mesleğinin temelleri, vekalet akdi, avukatlık sözleşmesi ve avukatların sözleşmeden doğan hukuki sorumluluk konularını, düzenleyeceği bir sempozyumla masaya yatıracak.

"Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık" başlıklı uluslararası sempozyum, 23- 24 Ekim'de 09: 30 ile 16: 00 saatleri arasında, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, avukatlık mesleği konusunda, Kıta Avrupası hukuk sistemine bağlı İtalya, Fransa, Rusya ve Makedonya'dan 5, ABD ve Anglo-Sakson hukuk sistemine bağlı ABD, İngiltere ve Pakistan'dan 4, Türk hukuk sisteminden 4, İslam hukuku sistemine bağlı Malezya, Mısır, Irak ve İran'dan da 4 uzman konuşmacı olmak üzere 17 uzman sunumu gerçekleştirilecek.

Hak arama ve adalete ulaşmada avukatın etkisi ve muhakemede savunmanın gücünün tartışılıp geliştirmenin hedeflendiği sempozyumda, baronun belirlediği vizyon ve faaliyetler ile dünya hukuk sistemlerinde avukatlık mesleği uygulamalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu sempozyumla, yargının kurucu unsurlarından olan savunma mesleğinin daha da güçlü bir konuma getirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.