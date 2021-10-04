Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu

BURSA (İHA) - Bursa'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde yüzlerce çocuk İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polisler Birliğinde buluştu. Çocuklara "HAYDİ" uygulaması tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı. Yüzlerce çocuk hayvanları koruma konusunda bilgilendirildi. Diğer yandan atlı polislerin yaptığı şovları izleyen çocuklar, arama kurtarma, iz sürme, narkotik ve bomba köpekleriyle keyifli vakit geçirdi. Program, emniyet tarafından dağıtılan bilgilendirme ve hediye çantalarıyla son buldu. Ayrıca çocuklar HAYDİ uygulaması konusunda bilgilendirilirdi. - BURSA