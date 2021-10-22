Dünya Gıda Günü ve "Gıdanı Koru" Kampanyası Kapsamında Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na Ziyaret

KIRIKKALE-(22. 10. 2021) Dünya Gıda Günü ve "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, beraberindeki öğretmen ve öğrenciler Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası hakkında Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu bilgi sundu.

Vali Tekbıyıkoğlu, kampanyanın önemine değinerek, geçmişten daha fazla üretim gerçekleştirdiğimizi ve gıda güvenliğinin geleceğimize olumlu katkısını dile getirdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Dünyada, tohum çeşitliliğinin büyük bir kısmı yok oldu. İnsanlığa düşen, doğal tohumları muhafaza etmektir. Önce soframızda başlayarak, insanlığa iyi örnek olmamız gerekiyor. " dedi.

Minik misafirlerinin bu anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, çocuklarla tek tek bir tohumun nasıl filizlendiği ve toprakla nasıl buluştuğu hakkında sohbet ederek, hediyeler verdi.

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