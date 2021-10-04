Dünya genelinde WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya genelinde WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünya genelinde WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlama konusunda sorun yaşadıklarını bildirdi. TSİ 19.00 sıralarında meydana gelen kesinti dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları olumsuz etkilerken, sosyal medya kullanıcıları farklı ağları kullanarak şikayetlerini dile getirdi. Tamamı Facebook şirketine ait olan ve ortak altyapıyı kullanan uygulamalar olan WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra yine şirkete ait Messenger ve Facebook Workplace gibi uygulamalar da kesintiye uğradı. Kesinti sırasında Facebook sayfasına girmeye çalışan kullanıcılar tarayıcının bağlantı hatasıyla karşılaşırken, WhatsApp ve Instagram uygulamalarında yeni mesaj ve içerikler görüntülenemiyor. Kesintinin nedeni henüz bilinmezken, Facebook şirketinden küresel kesintiyle ilgili resmi açıklama gelmedi.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde sorun yaşandığının farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Sorun nedeniyle özür dileyen Stone, söz konusu uygulamalara erişimde sorun yaşanan ülkelerle ilgili detay vermedi.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti

Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Engin Altay
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Güven Yalçın Alex Teixeira Gökhan Töre Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Abdullah Avcı Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya genelinde WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 21:12:36. #1.11#