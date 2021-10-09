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Dünya Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Günü

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Dünya Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Günü

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Dünya Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Dünya Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, insan yaşamının varlığını devam ettirebilmesi için gıdanın önemli bir gereksinim olduğunu belirtti.

Çöpe atılan ekmek, yemek, sebze ve meyve gibi gıda maddelerinden dolayı dünyanın büyük zararlar gördüğünü ifade eden Aksoy, ekmeğin en çok israf edilen gıda maddesi olduğunu bildirdi.

Dünya Gıda Örgütü verilerine göre israf edilen veya kayba uğrayan gıda miktarının, dünya gıda üretiminin üçte birini oluşturmakta olduğunu belirten Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"Özetle gıda israfı sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bilinçsiz tüketim anlayışı, satış ve pazarlama sektöründeki ilerlemeler, ürün cazibesindeki artış, albenili reklamların etkisi, beslenme kültüründeki eksiklikler, sosyal ve kültürel faktörler gibi nedenlerle gereksiz, amaçsız ve yararsız bir şekilde ihtiyaç fazlası tüketim malzemesi alınması gıda israfına neden olan etkenlerdir. Gıda israfı, emeklerin çöpe atılması demektir. Yapılması gereken şey aslında çok basittir, besin savurganlığını yok etmek için tüketeceğimizden fazla ürün almamak, artan ürünleri de doğru değerlendirmek ve onları iyi muhafaza etmektir. İnsanlık, israf ettiği su, gıda, enerji ile aslında geleceğini tüketmektedir. İsrafı önlemeye duyarlı, bilinçli toplum olmanın yolunun da eğitim ile oluşacağını bilmeliyiz. Çevremizdeki aç insanları düşünerek lütfen gıdalarımızı israf etmeyelim."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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