WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu ünvan koruma mücadelesinde Tyson Fury, Deontay Wilder'ı 11. raundda knock-out ile mağlup ederek ünvanını korudu. Peki, Dünya ağır sıklet boks şampiyonu kim? Tyson Fury kimdir? Tyson Fury kaç yaşında, nereli? Tyson Fury şampiyonlukları neler? İşte detaylar haberimizde...

DÜNYA AĞIR SIKLET BOKS ŞAMPİYONU KİM?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanan Wilder - Fury maçı, Tyson Fury'nin corona virüsüne yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bu gece TSİ 04.00'te oynanan mücadelede Tyson Fury, Deontay Wilder'ı 11. raundda knock-out ile mağlup ederek WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu ünvanını korudu.

İlk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşan iki boksorun mücadelesi berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı 7. rauntta teknik nakavtla kazanan Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

Maç sonrası verdiği demeçte Tyson Fury, Deontay Wilder'ı sportmen olmamakla suçladı: "Dövüş sonrası onun köşesine gittim. Saygı ve sevgimi gösterdim ama karşılık bulamadım. Beni sevmiyor. Harika bir dövüş oldu. Tarihin en iyi üçlemelerinden birine imza attık. Wilder üst düzey bir boksör, benim de iyi olmamı sağladı. Dünyadaki en iyi boksör benim, o ise ikinci."

Deontay Wilder, maç sonrası önlem amacı ile hastaneye götürüldü. Mağlubiyetle ilgili konuşan Wilder; "Elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Fury güçlü bir adam. Birkaç iyi yumruk çıkardı. Üzerime doğru zamanda ve doğru şekilde geldi ve dövüşü kazandı" dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TYSON FURY'NİN KARİYERİ

İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 31 maçta 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın ise 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

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