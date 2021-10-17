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Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Fethiye Hali'nde plastik malzeme satışının yapıldığı bi riş yerinde meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

MUĞLA - Fethiye Hali'nde plastik malzeme satışının yapıldığı bi riş yerinde meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan iş yeri ve içerisindeki malzemeler Fethiye semalarının rengini değiştirdi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgedeki tüm ekiplerin ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu söndürülebildi. Maddi hasarın milyonlara ulaştığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın ; Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki özel bir işletmeye ait plastik ve kağıt ambalaj ürünlerinin satıldığı iş yerinde meydana geldi. Oldukça büyük olan ve içerisinde tonlarca kağıt ve plastik ürünlerin bulunduğu iş yerinin yandığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak hızla büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca bu defa Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden de yardım istendi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri de yangına karadan müdahale ederken, bir helikopter de alevlere havadan müdahale etti.

Yangın yerden itfaiye araçlarının müdahalesi havadan da helikopterin sortileri ile yaklaşık 4 saat süren mücadelenin sonunda kontrol altına alınıp söndürülebildi.

Maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haber! Plastik ürünlerin satıldığı işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Son Dakika Haberleri
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