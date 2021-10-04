DUMANDAN ETKİLENEN KİRPİYE İTFAİYEDEN SUYLA MÜDAHALE

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangından etkilenen kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Su verilen kirpi daha sonra doğaya salınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Kumburgaz Merkez Mahallesi'nde saat 10.40 sıralarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldığı sırada, bir itfaiye personeli yangından etkilenmiş kirpi buldu. Su verilen kirpi daha sonrasında doğal yaşam alanına salındı.

ADETA KALP MASAJI YAPIYORUZ SUYLA

Yangından kurtarılan kirpinin görüntüsü itfaiye personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir itfaiye personeli elinde tuttuğu kirpinin üzerine hortumla su verirken diğer itfaiye personeli ise cep telefonuyla bu anları kaydetti. İtfaiye personeli o anları 'Yangının içinde kalan bir kirpi hayata tutunmaya çalışıyor. Soğutup, biraz canlandırıyoruz. Adeta kalp masajı yapıyoruz suyla. Hayvan gerçekten yangına maruz kalmış. Ağzına damla damla su veriyoruz. Normalde kafasını dışarı çıkarmaz ama suyu ne güzel içiyor görüyor musunuz sözleriyle anlattı.