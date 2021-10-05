Dulkadiroğlu Belediyesi'nde yol yapım çalışmaları

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kentteki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okay, Kılağlı - Kabasakal grup yolunun çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin sahada çalışmalara devam ettiğini aktaran Okay, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Toplamda 4,5 kilometre uzunluğa sahip olan yol tamamlandığında 4 kilometreye düşecek. Şuanda toplam 36 viraj ile geçilen yol, 8 viraja düşecek. Şuan ki yolun genişliği 6 metredir. Tamamlandığında 10 metreye çıkacak. Stabilize yol ile birlikte toplam 15 metreye ulaşacak. İlk etap çalışmasıyla önemli bir mesafe kaydettiğimiz Kılağlı-Kabasakal yolunun ikinci etap çalışmalarına da hız verdik. Ekiplerimiz standardı bu yüksek yolu tamamlamak için yoğun bir çalışma yapmaktalar. Kış ayları öncesinde çalışmaları büyük ölçüde tamamlayacağız. Bölge halkının yaşam standardını yükseltme adına ortaya koyduğumuz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz."