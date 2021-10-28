Duhuliye ne demek? TDK'ya göre duhuliye nedir, ne anlama geliyor? Duhuliye ile ilgili örnek cümle - Haberler
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Duhuliye ne demek? TDK'ya göre duhuliye nedir, ne anlama geliyor? Duhuliye ile ilgili örnek cümle

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Duhuliye ne demek? TDK'ya göre duhuliye nedir, ne anlama geliyor? Duhuliye ile ilgili örnek cümle

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Arapça kökenli Duhuliye kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Duhuliye nedir, ne demek? Duhuliye ne anlama geliyor? TDK'ya göre Duhuliye ne manaya geliyor? Duhuliyenin anlamları nedir? Detaylar haberimizde...

Tdk'ya göre Duhuliye ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Duhuliye nedir, Duhuliye ne demektir? Duhuliye cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE DUHULİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen duhuliye kelimesi "Giriş ücreti" anlamına gelmektedir.

Duhuliye ne demek? TDK'ya göre duhuliye nedir, ne anlama geliyor? Duhuliye ile ilgili örnek cümle

Tdk duhuliye anlamı : Giriş ücreti

Örnek cümle:

"On kuruş duhuliyeyi toslayıp o da içeri girdi." - Haldun Taner

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