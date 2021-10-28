Duhuliye ne demek? TDK'ya göre duhuliye nedir, ne anlama geliyor? Duhuliye ile ilgili örnek cümle

Tdk'ya göre Duhuliye ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Duhuliye nedir, Duhuliye ne demektir? Duhuliye cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE DUHULİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen duhuliye kelimesi "Giriş ücreti" anlamına gelmektedir.

Tdk duhuliye anlamı : Giriş ücreti

Örnek cümle:

"On kuruş duhuliyeyi toslayıp o da içeri girdi." - Haldun Taner

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