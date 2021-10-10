Düğünde havaya ateş açan kişi kadının ölmesine, kendisinin yaralanmasına neden oldu

PİRAZİZ, GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açan kişi kadının ölmesine, kendisinin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi'ndeki düğünde A.G, tabancayla havaya ateş açtı.

A.G'nin silahından çıkan kurşunlar, kendisi ile düğünde bulunan Altun Şimşek'e isabet etti.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.