Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı - Haberler
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Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı

AA - Haberler | Güncel

Güngören'de düğün konvoyu sırasında motosikletiyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı.

Güngören'de düğün konvoyu sırasında motosikletiyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir düğün konvoyu sırasında trafiği ve vatandaşları tehlikeye düşürecek hareketler yapan 34 CTA 852 plakalı motosikletin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, motosikletin sürücüsünün Hacı Eymen A. olduğunu tespit etti.

Yakalanıp gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 6 bin 700 lira para cezası uygulandığı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu, motosikletinse 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı - Haberler
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