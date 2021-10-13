Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti! - Haberler
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Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti!

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Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğün Dernek konusu, özeti ve Düğün Dernek oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğün Dernek filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek konusu nedir, Düğün Dernek oyuncuları kimler ve Düğün Dernek özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dört yakın arkadaşın kafa kafaya verip imece usülü bir düğün yapmaya çalışması ve bu süreçte beklenmedik durumlarla karşılaşmasını konu alan BKM yapımı komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Selçuk Aydemir Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2013 (105 dk)

Vizyon Tarihi : 6 Aralık 2013 Cuma Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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