Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında 1 işçi yaralandı - Haberler
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Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında 1 işçi yaralandı

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel
Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında 1 işçi yaralandı

Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmasında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Dudullu- Bostancı metro hattı çalışmasında meydana gelen kazada 1 İşçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde inşaatı devam eden metro çalışmasında vincin sepetinden düşen 1 işçi yaralandı.

İçerenköy durağında meydana gelen kazanın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında 1 işçi yaralandı

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
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