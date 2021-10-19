Dubai ve Cammu Keşmir arasında altyapı alanında mutabakat zaptı imzalandı

YENİ Dubai ve Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesi arasında altyapıya ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Hint Ticaret ve Endüstri Bakanı Piyush Goyal, yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Cammu Keşmir bölgesinde endüstri parkı, lojistik merkezleri, kuleler, tıp fakültesi ve özel bir hastanenin inşa edilmesinin planlandığını bildirdi.

Mutabakat zaptının, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılıp eyaletin merkeze bağlı iki birlik toprağına bölünmesinin ardından yabancı bir hükümetle imzaladığı ilk yatırım anlaşması özelliğini taşıdığını belirten Goyal, zaptın bölgenin kalkınması açısından oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.