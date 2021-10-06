DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı

AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Sağlık
DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahra Altı Afrikası'nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahra Altı Afrikası'nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni geliştirilen sıtma aşısının pilot uygulama süreci ve etkililik oranına değinildi.

Pilot uygulama kapsamında aşının 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de denendiği kaydedilen açıklamada, aşının "karasu humması" olarak bilinen zehirli sıtmayı da önlediğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Bu tarihi bir an. Uzun süredir beklenen sıtma aşısı bilim dünyası, çocukların sağlığı ve sıtmanın kontrolü açısından çığır açıcı niteliktedir." ifadelerine yer verildi.

RTS,S/AS01 aşısının dağıtım ve ulaşımının kolay olduğu, şimdiye kadar 3 Afrika ülkesinde 2,3 milyon dozun üzerinde aşısının uygulandığı ve bu aşının uygun maliyetli olduğu da açıklamada belirtildi.

Faz 3 çalışması 2017'de sonuçlanan RTS,S/AS01 sıtma aşısının pilot uygulaması 2019'da Malavi'de başlamıştı.

DSÖ'nün onaylamasının ardından Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin (GAVI) aşı kullanımını onaylaması ve dozları temin ederek ülkelere dağıtması bekleniyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
'Bağışıklık sistemini güçlü tutun' diyen uzman isim, grip salgınının pik yapacağı tarihi verdi: Ekim ve Kasım

"Bağışıklık sistemini güçlü tutun" diyen uzman isim, grip salgınının pik yapacağı tarihi verdi: Ekim ve Kasım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:04:29. #1.17#