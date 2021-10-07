DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor - Haberler
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DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tıbbi malzemelerini göndermek için çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tıbbi malzemelerini göndermek için çalışıyor.

DSÖ'nün haftalık raporunda, Kuzey Kore'ye "stratejik stoklama ve daha fazla sevkiyat" için Çin'in Dalian Limanı üzerinden temel Kovid-19 tıbbi malzemelerinin sevkiyatına başlandığı belirtildi.

Bu malzemelerin ne olduğu ve Kovid-19'a yönelik sınır politikalarında katı bir yöntem izleyen Kuzey Kore'ye ulaşıp ulaşmadıkları konusunda detaylı bilgi verilmedi.

Kuzey Kore, DSÖ'ye 23 Eylül'e kadar 40 bin 700 kişiye Kovid-19 testi uygulandığını ve tüm testlerin negatif olduğunu bildirdi. DSÖ'nün raporunda, geçen hafta test edilenler arasında grip benzeri hastalıkları veya diğer semptomları olan 94 kişi ve 573 sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) adına aşı tedarik eden ve dağıtan UNICEF, geçen ay Kuzey Kore'nin ülkeye gönderilmek istenen yaklaşık 3 milyon Sinovac aşısının salgından ciddi şekilde etkilenen diğer ülkelere gönderilmesini önerdiğini söyledi.

UNICEF, Kuzey Kore Sağlık Bakanlığının gelecekteki aşılar konusunda COVAX ile iletişim kurmaya devam edeceğini kaydetti.

Virüsle mücadele kampanyasını "ulusal varlık" meselesi olarak nitelendiren Kuzey Kore, son iki yıldır sınır ötesi trafiği ve ticareti, ciddi şekilde kısıtlamıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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