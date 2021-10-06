DSÖ'den ilk kez sıtma aşısının çocuklara uygulanmasını önerisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ'den ilk kez sıtma aşısının çocuklara uygulanmasını önerisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DSÖ'den ilk kez sıtma aşısının çocuklara uygulanmasını önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıtmaya karşı onaylanan tek aşı olan Mosquirix'in ilk kez çocuklara uygulanmasını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıtmaya karşı onaylanan tek aşı olan Mosquirix'in ilk kez çocuklara uygulanmasını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez çocuklara sıtma aşısı uygulanmasını önerdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, İngiliz ilaç üreticisi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen ve dünyada sıtmaya karşı onaylanan tek aşı olan Mosquirix'in Sahra altı Afrika'daki ve sıtma bulaşının yüksek olduğu diğer bölgelerdeki çocuklarda kullanılması önerildi. Açıklamada, aşı önerisinin 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de devam eden ve 800 binden fazla çocuğa ulaşan bir pilot programın sonuçlarına dayandığı aktarılırken, aşının 5 aylıktan büyük çocuklara 4 doz olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aşının küresel olarak en ölümcül sıtma paraziti ve Afrika'da en yaygın olan P. falciparum'a karşı etkili olduğu belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma aşısının çocuklarda uygulanacak olmasının tarihi bir an olduğunu ifade ederek, "Bu aşıyı sıtmayı önlemek için mevcut araçların üzerine kullanmak, her yıl on binlerce gencin hayatını kurtarabilir" dedi.

"İlk kez böyle bir aşıya sahibiz"

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr Matshidiso Moeti ise, "Yüzyıllardır sıtma, Sahra Altı Afrika'da büyük acılara neden oldu. Uzun zamandır etkili bir sıtma aşısı bulmayı umuyorduk ve şimdi ilk kez böyle bir aşıya sahibiz" ifadelerini kullanarak, "Bugünün tavsiyesi, hastalığın en ağır yükünü omuzlayan kıta için bir umut ışığı sunuyor ve çok sayıda Afrikalı çocuğun sıtmadan korunarak sağlıklı yetişkinlere dönüşmesini bekliyoruz" dedi.

Mosquirix'in çocuklara önerilme kararı, DSÖ'nün sıtma ve bağışıklamaya ilişkin en üst danışma organları olan Sıtma Politikası Danışma Grubu ve Aşıya İlişkin Stratejik Danışma Uzmanları Grubu tarafından ortaklaşa alındı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Gülşen Mustafa Varank İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Burak Yılmaz Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DSÖ'den ilk kez sıtma aşısının çocuklara uygulanmasını önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:04:10. #1.11#