DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. - Haberler
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DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak

DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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