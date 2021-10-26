DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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