DSİ Hilvan içme suyu arıtma tesisi 2022'de tamamlanacak - Haberler
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DSİ Hilvan içme suyu arıtma tesisi 2022'de tamamlanacak

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
DSİ Hilvan içme suyu arıtma tesisi 2022'de tamamlanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Hilvan içme suyu arıtma tesisi inşaatının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

ŞANLIURFA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Hilvan içme suyu arıtma tesisi inşaatının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla kentteki içme suyu problemlerini çözmeye devam ediyor.

Bir süre önce başlayan ve yarıya yakın kısmı biten Hilvan içme suyu arıtma tesisindeki çalışmaların gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

İlçe ve çevresinin 2050 yılına kadar memba kalitesinde içme suyuna kavuşturması planlanan çalışmayla ilçeye günde 15 bin metreküp su pompalanacak.

Tesis içerisinde kullanılacak olan projede elektrik ve mekanik ekipmanların temin ve montaj çalışmaları sürüyor.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: DSİ Hilvan içme suyu arıtma tesisi 2022'de tamamlanacak - Haberler
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