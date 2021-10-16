DSİ GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ OSMANİYE SAVRUN BARAJINDA İNCELEMEDE BULUNDU

OSMANİYE (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Mehmetli Belediye Başkanı M. Fatih Seyitoğlu, İl Genel Meclis Başkan V. Mustafa Gürlek ve beraberinde ki heyet ile birlikte Osmaniye Kadirli ilçesinde inşa çalışmaları devam eden Savrun Barajı'nda incelemelerde bulunarak baraj inşaatında gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız incelemeler sonrası yaptığı açıklamada; "Osmaniye'nin son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen ve Kadirli ilçesinde yapımı süren Savrun Barajı hakkında da açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yıldız; "Bugün Sayın Milletvekilimiz ile birlikte Osmaniye için çok büyük önem arz eden Savrun Barajımızda incelemede bulunduk. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa etmekte olduğumuz Savrun Barajı'nda baraj ulaşım yolu ile kaya ocağı ulaşım yolunda kazı çalışmaları ile yol geçişlerinde bulunan sanat yapılarının imalatı devam etmektedir. Derivasyon Tüneli 318 m uzunluğunda olup, tünelin destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Derivasyon Tünelinin betonu için kalıp ve iskele malzemeleri sahaya indirilmiştir. Derivasyon tüneli giriş portal kazıları, giriş portal şev desteklemeleri ve dolusavak sol sahil şev destekleme çalışmaları devam etmektedir. 143 bin 530 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Savrun Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 73 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. "dedi. Genel Müdür Yıldız'a DSİ Genel Müdürlüğünden Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Göktuğ İlter, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ve 6. (Adana) Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik de eşlik etti.

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