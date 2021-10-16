DSİ GENEL MÜDÜRÜ KAYA YILDIZ HATAY'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

ADANA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız Hatay'da inşa çalışmaları devam eden DSİ yatırımlarında incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yıldız'a Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Göktuğ İlter, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ve 6. ( Adana ) Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve teknik ekip ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Hatay'da Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) İnşaatı ile Reyhanlı Barajı Sulaması 1. ve 2. Kısım İnşaatlarında incelemelerde bulunarak, çalışmalarda gelinen seviyeler hakkında bilgi aldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız incelemeler sonrası yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin en uzun gövde uzunluğuna sahip Barajı olan Reyhanlı Barajı'na saniyede 50 m3 kapasite ile su iletimi sağlayacak olan 'Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı' inşaatının bir an evvel tamamlanabilmesi için T1 ve T2 Tünellerindeki çalışmalar hızla devam etmektedir. Yıllık olarak 239 milyon m3 suyu Reyhanlı Barajı'na derive edecek Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı)'nda T2 Tünelinin çıkış kısmında, tünel içerisinde kazı çalışmaları ve destekleme imalatlarında 320 m, giriş kısmında ise 1218 m ilerleme sağlanmıştır. T2 Tüneli giriş kısmında 484 m kemer beton kaplama imalatı tamamlanmıştır. T1 giriş kısmında kazı ve destekleme imalatlarında 515 m, T1 çıkış kısmında kazı ve destekleme imalatlarında 349 m ilerleme sağlanmıştır. T1 Tüneli ve T2 Tüneli arasında kanal kazı ve regülatör beton çalışmaları devam etmektedir. " dedi. Reyhanlı Barajı'nın sulama kısmı için yapılan çalışmalara da değinen Yıldız; "Toplamda 294 330 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Reyhanlı Barajı Sulaması 1. ve 2. Kısım Sulama Projeleri kapsamında yörede arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetleri da hayata geçirilecek böylece çiftçilerimizin projeden en üst düzeyde faydalanmalarına olanak sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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