DSİ Bölge Müdürü Ekinci'den Nezaket Ziyareti - Haberler
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DSİ Bölge Müdürü Ekinci'den Nezaket Ziyareti

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DSİ Bölge Müdürü Ekinci'den Nezaket Ziyareti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, geçtiğimiz ay görevine başlayan DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinciyi kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, geçtiğimiz ay görevine başlayan DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinciyi kabul etti.

05 Ekim 2021 Salı günü Valilik makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Bölge Müdürü Ekinci, ziyarette Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün ilimizdeki yatırımları ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık, bir süre sohbet ettiği Bölge Müdürü Ekinciye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Karaman Valiliği/BASIN

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