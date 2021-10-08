BALIKESİR İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Haberler
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BALIKESİR İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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BALIKESİR İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

BALIKESİR (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda İvrindi Çukurlar Barajı Sulaması İnşaatında projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 3 bin 580 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak. Projenin % 42'lik kısmı tamamlanmış olup; 22 kilometrelik HDPE borunun 9 kilometresi döşenmiştir. Sulamaya açılacak alanlarda imalatlar hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 7 Milyon 684 Bin 422 Türk Lirası katkı sağlanacaktır.

BALIKESİR İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

BALIKESİR İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

BALIKESİR İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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Haber: BALIKESİR İVRİNDİ ÇUKURLAR BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Haberler
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