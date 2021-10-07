DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİNE EL KONULDU, 6 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI - Haberler
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DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİNE EL KONULDU, 6 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da otomobiliyle drift yapan sürücü İ.Ş.'nin ehliyetine el konulurken, 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

KONYA'da otomobiliyle drift yapan sürücü İ.Ş.'nin ehliyetine el konulurken, 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Aracı da trafikten men edildi.

Karatay ilçesi Eski Sanayi Sitesinde İ.Ş., otomobiliyle cadde ortasında drift yaptı. O anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü İ.Ş.'nin ehliyetine 2 ay el koyup, 6 bin 700 lira para cezası uyguladı. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİNE EL KONULDU, 6 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİNE EL KONULDU, 6 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİNE EL KONULDU, 6 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI - Haberler
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