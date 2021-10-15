Dr. Suat AKYÜREK Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır
Dr. Suat AKYÜREK Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDr. Suat AKYÜREK Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Dr. Suat AKYÜREK Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDr. Suat AKYÜREK Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR
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