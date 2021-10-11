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Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen Avrupa Konseyi Projesinde Ulusal Uzman Havuzuna Kabul Edildi

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Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen Avrupa Konseyi Projesinde Ulusal Uzman Havuzuna Kabul Edildi

Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen Avrupa Konseyi Projesinde Ulusal Uzman Havuzuna Kabul EdildiÖzyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M.

Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen Avrupa Konseyi Projesinde Ulusal Uzman Havuzuna Kabul Edildi

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M. Selenga Gürmen Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması" başlıklı projeye danışmanlık verecek olan ulusal uzman havuzuna kabul edildi. Proje kapsamında başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, aile üyelerinin haklarının korunması amacıyla aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması, insan hakları ve aile hukuku konularında mahkeme çalışanlarının kapasitelerinin çoğaltılması, çocuk dostu adalet ilkelerinin uygulanması, paydaşlar arasında iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve aile adalet sistemiyle aile mahkemesi yargı usulleri hakkında farkındalığın genişletilmesi için araştırma, uygulama, eğitim ve koordinasyon faaliyetleri yürütülecek. 5 Temmuz 2021'de yapılan ve sonuçları 16 Eylül 2021'de açıklanan proje, Avrupa Konseyi rehberliğinde devam ediyor.

Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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Haber: Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen Avrupa Konseyi Projesinde Ulusal Uzman Havuzuna Kabul Edildi - Haberler
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