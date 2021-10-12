Dr. Öğr. Üyesi Redvan Ghasemlounia'nin kitabı yayımlandı
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Redvan Ghasemlounia'nin "Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliğinde FLOW-3D" kitabı basıldı.
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Redvan Ghasemlounia'nin "Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliğinde FLOW-3D" kitabı basıldı.
Yazar : Redvan Ghasemlounia Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık Sayfa Sayısı : 150 Sayfa Dil : Türkçe Baskı Sayısı : 1. Baskı Baskı Yılı : Eylül, 2021 Kitap için Tıklayınız
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