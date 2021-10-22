DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ Tömer'de Mezuniyet Heyecanı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi TÖMER öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi 2'de düzenlenen törene Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu ile akademik personellerimiz ve öğrencilerimiz katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende konuşmasını yapan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu şunları söyledi:

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sertifika ve mezuniyet programına hoş geldiniz. TÖMER olarak 1. 750 öğrencinin Türkçe öğrenmesi için çalıştık ve 1. 400 öğrencimizi bugün mezun ediyoruz. Öğrencilerimiz DPÜ TÖMER kalitesiyle fakültelerine geçmiş oldular. Öğrendiğiniz Türkçenin ömür boyunca faydasını göreceğinize inanıyorum.

DPÜ TÖMER'de görev alan eğitimcilerin adını tek tek okuyan Doç. Dr. Ahmet Uslu kendilerine teşekkürlerini sunarak öğrencilerimizin başarısındaki en büyük payın eğitimcilerimizde olduğunu söyledi. Doç. Dr. Uslu son olarak DPÜ TÖMER'in kuruculuğunu yapan Rektör yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur'a ve Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a teşekkürlerini sundu.

Doç. Dr. Ahmet Uslu'nun ardından kısa bir konuşma yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, mezun öğrencilerimizi kutladı ve başarı dileklerini sundu.

PROF. DR. UYSAL: TÜRKÇE ÖĞRENMEK BİR SEVDADIR

Prof. Dr. Atilla Batur'un ardından konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

DPÜ TÖMER bir başarı hikayesi yazdı ve bunu tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterdi. Sevgili gençler Kütahya'ya geldiniz ve Türkçe öğrendiniz. Yaklaşık 8-9 ayda yaşadığınız süreci seyrettim. Gördüm ki pandemi dönemine rağmen DPÜ TÖMER yüz yüze eğitime devam ettiniz. Türkçe öğrenmedeki azminiz ve gayretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Türkçe öğrenmek bir sevdadır. Siz bunu başardınız. Bütün hayatınız boyunca iftihar edeceğiniz altın bir bileziği kazandınız. Türkçe öğrenmekle de çok farklı bir statü kazandınız. DPÜ TÖMER mezunu öğrencilerimiz her yerde ay gibi güneş gibi olacaklar ve parlayacaklar. Sadece Türkçedeki yetkinlikleriyle değil, ahlakıyla, duruşuyla, davranışlarıyla gittiği yerlerde parmakla gösterilecekler ve aranılacaklar.

"SİZLER İNADINA KARDEŞLİK TOHUMLARI EKTİNİZ"

Sıkıntı çekmeden, ter dökmeden güzel sonuçlar, güzel neticeler elde edilemez. Bu gayreti göstermemiş olsaydınız memleketinizde işsiz beklemiş olsaydınız bu sonucu elde etmiş olamayacaktınız. Bugün sizin için çok mutlu bir gün. Bundan sonraki hayatınızda şu bir yıl içerisindeki kazanımlarınız size bir ömür boyu artı olarak, itibar olarak ve başarı olarak döndü.

Dünyada insanları birbirinden ayırmak isteyen, nefret tohumları ekmek isteyen, insanı insana kırdırmak isteyen, savaş çıkarmak isteyen, bir kısım insanları geri bırakmak isteyen bir zihniyet var ve aktif şekilde çalışıyorlar. Bunlara rağmen sizler inadına kardeşlik tohumları ektiniz. İnadına birlik dediniz beraberlik dediniz. Ben bunları çok önemli buluyorum çünkü bunlar insani değerlerdir.

Sevgili gençler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin eviniz olduğunu, istediğiniz her zaman evinize dönebileceğinizi, tüm kapılarımızın size sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz daim olsun. Değerli hocalarım, sizler güzel bir örnek gösterdiniz. Başta Ahmet Hocam ve beraber çalıştığı tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Tören, mezun olan öğrencilere belgelerinin sunulmasıyla sona erdi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 22 Ekim 2021, Cuma/ 49 defa okundu.

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