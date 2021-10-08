KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'den Yeşilay'ın Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşüne Destek Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde üniversite öğrencileriyle düzenlenen Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü'nde Üniversitemiz, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve öğrencilerimiz tarafından temsil edildi.

Kütahya'da Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı ve Eğitim Fakültemizin Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Genç Yeşilay Topluluğumuz ile Üniversitemizden farklı öğrenci toplulukları, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri ve Kütahya Yeşilay Spor Kulübü sporcuları da destek verdi.

"SİZLERİ YEŞİLAY GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay'ın gençlerle birlikte projeler düzenlemek ve faaliyetler yürütmesinden mutluluk duyduğunu belirten Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal şunları söyledi:

Kütahya Yeşilay Şubesi olarak, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü'nü organize ettik. İlimizdeki kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve ortak çalışmalar geliştirerek bağımlılıklarla mücadele etmek üzere toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ilkokullarda, ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşıp çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bağımlılıklar konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve sizleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Hepimiz için bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve huzurlu bir dünya diliyoruz.

Prof. Dr. Topçuoğlu Ünal, konuşmasının sonunda etkinliğe destek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Üniversitemizde Dumansız Kampüs projesini de yürüten Yeşilay'dan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada "Sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine büyük önem veren Yeşilay, bu doğrultuda gençlere yönelik birçok faaliyet ve proje gerçekleştiriyor. 'Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü' gibi etkinliklerin yanı sıra spordan sanata farklı alanlarda önleme ve farkındalık projeleri hayata geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 08 Ekim 2021, Cuma/ 10 defa okundu.

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