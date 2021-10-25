DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Radyofest Coşkusu Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Radyo Dumlupınar tarafından Radyofest etkinliği düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Radyofest etkinliği düzenlendi.

Radyo Dumlupınar tarafından amfitiyatroda düzenlenen etkinliğe öğrencilerimizin yanı sıra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz, akademik ve idari personellerimiz katıldı.

Akşam saatlerinde başlayan müzikle etkinlik alanını yavaş yavaş dolduran öğrencilerimizin coşkusu, etkinliğin ilerleyen saatlerinde üst seviyeye çıktı. Radyo Dumlupınar'da görev alan tüm öğrenciler de etkinliğin düzenlenmesinde önemli roller üstlendiler.

Türkçe ve yabancı pop müziklerin çalındığı etkinlikte öğrencilerimiz, 21. 30'a kadar müzik ve eğlence dolu anlar yaşayıp, bolca fotoğraf çektiler.

Radyo Dumlupınar'dan etkinliğin sonunda yapılan açıklamada, Radyofest'in düzenlenmesine katkı veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz'e teşekkür edildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 25 Ekim 2021, Pazartesi/ 63 defa okundu.

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