DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Oryantasyon Etkinliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerimizin öğrenci kulüplerimizi ve Üniversitemizi tanıması için düzenlenen Oryantasyon etkinliği Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde oryantasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde düzenlenen oryantasyonda öğrenci topluluklarımız kurdukları sergiliklerde öğrencilerimize çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve yeni üye kayıtları gerçekleştirdiler. Konserler ve çeşitli gösterilerin de yer aldığı iki gün süren etkinlik, salgın nedeniyle bir buçuk yıldır üniversitemizden ayrı kalan öğrencilerimizin üniversitemizi ve topluluklarımızı tanımasını sağladı.

Oryantasyonun ilk gününde etkinlik alanını ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, öğrenci topluluklarımıza tek tek uğrayarak toplulukların çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Rektör yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çetin Özdilek ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz de topluluklarımıza yapılan ziyarette Rektörümüze eşlik etti.

REKTÖR UYSAL ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Oryantasyon etkinliği alanından bisikletle ayrılan Rektörümüz, beraberindeki heyet ve öğrencilerimizle birlikte Rektörlük binamızın önüne gelerek Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında Üniversitemizde düzenlenen turnuvayı takip etti. Üniversitemizden takımların yer aldığı ve çeşitli gösteri maçlarının da düzenlendiği turnuvada kısa bir gösteri maçı da yapan Rektörümüz, turnuvayı ilk sırada bitiren Mimarlık Fakültemizin sporcularına şampiyonluk kupasını verdi. Turnuvada ikinci olan Spor Bilimleri Fakültemizin, üçüncülüğü elde eden KTBMYO İtfaiyecilik programının ve dördüncü sırayı alan Güzel Sanatlar Fakültemizin de ödüllerini Prof. Dr. Uysal verdi.

Rektör Uysal, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın daveti üzerine oryantasyon etkinliğine katılan ve Rektörlük önüne geçerken konvoy oluşturan Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Mühendislik Fakültemizin önüne gelen Rektörümüz buradaki yeşil alanda öğrencilerimizle oturarak sohbet etti. Çay ikramının yapıldığı ve Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Karagüzel'in de katıldığı etkinlikte yeni akademik yılda tüm öğrencilerimize başarılar dileyen Uysal, aşı olunması yönündeki çağrısını yineledi. Rektörümüz ayrıca öğrencilerimizin sorunlarını da dinleyerek notlar aldı ve bu gibi buluşmaların daha da sürmesini istediğini söyledi.

Rektörümüzün öğrencilerle buluşmasında konuşmaların ardından bağlama eşliğinde şarkı ve türküler seslendirildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 08 Ekim 2021, Cuma/ 181 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Oryantasyon Programı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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