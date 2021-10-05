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DPÜ'de E-Yoklama Dönemi Başladı

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DPÜ'de E-Yoklama Dönemi Başladı

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de E-Yoklama Dönemi Başladı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Cevizsoft ile yürütülen iki yıllık Ar-Ge sürecinin sonunda üretilen yazılımla elektronik yoklama sistemine geçti.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de E-Yoklama Dönemi Başladı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Cevizsoft ile yürütülen iki yıllık Ar-Ge sürecinin sonunda üretilen yazılımla elektronik yoklama sistemine geçti.

Üniversitemizde ders yoklama sistemi elektronik hale getirildi.

Üniversitemizin, Kütahya Tasarım Teknokent'te etkinlik gösteren Cevizsoft Teknoloji A. Ş. ile yürüttüğü ve çalışmalarına iki yıl önce başlanan e-yoklama sistemi, araştırma geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başladı. Mobil teknolojinin gelişmesinin ve nesnelerin interneti (IoT) aygıtları ile iletişim kurabilme yeteneğinin artmasının etkisiyle uygulanmasına karar verilen proje ile derslerde yoklamaya ayrılan zamanın kısalması, kağıt ve zamandan tasarruf, devamsızlıkların azalması ve takibinin kolaylaşması, uygulamalı eğitim çalışmalarına tam zamanlı katılım ile eğitim kalitesinde artış sağlanması bekleniyor.

CBN teknolojisi, bluetooth ve karekod sistemleri olmak üzere üç farklı biçimde yoklama alınabilen uygulamanın verileri üniversitemizin sunucularında saklanıyor. Cevizsoft'tan yapılan açıklamada Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun olan uygulamanın farklı üniversitelere ve iş dünyasına da yayılmasının planlandığı bildirildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 05 Ekim 2021, Salı/ 83 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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