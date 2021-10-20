KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ AFAMER ve AKUK, Afad'ın Sempozyumuna Katıldı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ AFAMER) ve Arama Kurtarma ve Koruma Öğrenci Topluluğu (AKUK) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) düzenlediği 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu'nda Üniversitemizi temsil etti.

DPÜ AFAMER ve AKUK, 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu'na katıldı.

AFAD'ın Ankara'da genel merkezinin toplantı salonunda düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte Üniversitemizi DPÜ AFAMER yönetim kurulu üyeleri Öğr. Gör. Ahmet Danış ve Öğr. Gör. Bülent Buldu ile AKUK öğrenci topluluğundan Hüseyin Özgan ve Buse Buttanrı temsil ettiler.

Üniversite heyetimiz, kurulan sergilikte üniversitemizin başta heyelan olmak üzere afet konularında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetinde bulundu. Üniversitemizin sergiliği katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 20 Ekim 2021, Çarşamba/ 7 defa okundu.

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