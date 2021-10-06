DP Ordu Milletvekili Enginyurt, Beypazarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu

ORDU (AA) - Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Ankara İl Başkanı Selami Genel ile birlikte Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

DP Beypazarı İlçe başkanı Enver Atak'ın karşıladığı Enginyurt ve Genel, pazar esnafını ziyaret etti, kahve ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Enginyurt, daha sonra Beypazarı Ziraat Odası ve Bostancılar Odası başkanlıklarını ziyaret ederek bilgi aldı.