Down sendromlu Merve'nin gelinlik hayâli gerçek oldu

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu. Kızını beyaz gelinlik içinde gören anne ise mutluluk gözyaşları döktü.

Üçel Özel Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 19 yaşındaki down sendromlu Merve Yüzer, ailesine ve okuldaki öğretmenlerine gelinlik giyme hayalinden bahsetti. Okul idaresi hemen harekete geçti. Merve için okul bahçesinde düğün merasimi tertip edildi.Evinden alınan Merve, önce kuaföre götürülerek gelin saçı yaptırıldı. Beyaz gelinliğini giyen Merve, gelin arabasına bindi. Şehirde tur atan gelin alayı daha sonra okula geldi. Okul bahçesinde davetliler tarafından alkışlarla karşılan Merve'nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Kızını beyaz gelinlik içinde gören annesi Melahat Yüzer, mutluluk gözyaşı döktü. Alkışlar içinde salona giren Merve, davetlilerle oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Duygularını dile getiren Merve Yüzer, "Çok mutluyum. Baygınlık geçireceğim. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Üçel Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şükran Erten, "Öğrencimizin gelinlik hayali vardı. Annesiyle görüşmüştük. Biz de onun bu hayaline ortak olmak istedik. Her zaman yanındayız. Biz de çok mutluyuz" dedi. - BURSA