Döviz alırken kimlik zorunlu mu? Döviz alım satımında TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı göstermek zorunlu mu? - Haberler
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Döviz alırken kimlik zorunlu mu? Döviz alım satımında TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı göstermek zorunlu mu?

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Döviz alırken kimlik zorunlu mu? Döviz alım satımında TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı göstermek zorunlu mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Döviz alırken kimlik zorunlu mu? sorusuna yanıt arandı. Nüfus cüzdanı taşımak zorunlu mu? Döviz alım satımında TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı göstermek zorunlu mu?

Döviz alırken kimlik zorunlu mu? sorusunun yanıtı gündeme gelen haberler in ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, kimlik neden zorunlu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DÖVİZ ALIRKEN KİMLİK ZORUNLU MU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirtirken söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

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Haber: Döviz alırken kimlik zorunlu mu? Döviz alım satımında TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı göstermek zorunlu mu? - Haberler
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