'DOST İSLAM'A HİZMET ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl 18'nci kez verilen 'Dost İslam'a Hizmet Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut, Peygamber efendimizi mübarek doğum günlerinde anmak zaten İslam'ın adetiyken biz bu anmayı onun muazzam vefasını da hatırlatarak, iki tane ödüllü 'peygambere dost olanlar' diye süsledik dedi.

'Dost İslam'a Hizmet Ödülleri 2005 yılında Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut'un öncülüğünde düzenlenmeye başlandı. Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünü kapsamında her yıl verilen ödüller bu yıl da pandemi sebebiyle YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında bu yıl Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr ödüle layık görüldü. Açılış konuşmalarını Cemalnur Sargut yaptı. Bu sene ödüllerin iki kişiye verildiğini aktaran Sargut, geceyi hazırlayan ve izleyen herkese teşekkür etti. Ödül alanların hayatları hakkında hazırlanan filmlerin izlenmesinin ardından ödüller takdim edildi.

BU YIL TEMAMIZ ÇEVRE OLDU

Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut ödüllerin sahipleri hakkında bilgi verdi. Sargut, Bizim için büyük lütuf. Çünkü ilk defa Türkiye'de böyle bir şey başlatıldı. Peygamber efendimizi mübarek doğum günlerinde anmak zaten İslam'ın adetiyken biz bu anmayı onun muazzam vefasını da hatırlatarak iki tane ödüllü 'peygambere dost olanlar' diye süsledik. Her sene haliyle, tavrıyla örnek Müslüman olan ve aynı zamanda ilmiyle tüm dünyaya ışık tutan bir batıdan bir doğudan iki kişiye 'peygambere dost' ödülü verdik. Bu sene Prof. Dr. Sadettin Ökten beyefendi manevi çalışmaları ve tüm dünyada çok meşhur olan Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr'ın manevi çalışmaları ödül alacak. Seyyid Hüseyin Nasr beyefendinin bu seneye gelişi çok büyük bir tevafuktur. Zira kendisini çevre ve ilimle ilgili çok mühim kitapları var ve Amerika'nın hemen hemen tüm üniversitelerinde profesörlük yapmıştır. Şu an İslam konusunda en büyük alim olarak görülüyor. Çok güzel bir sözü var, 'Eğer Kur'ana göre yaşasaydık, bugün hiçbir çevre sorunumuz olmazdı' diyor. Kur'anı yaşamış ve yaşatmış çevreye anlatmış Harvard'ta uzun süre hocalık yapmış bir öğretmen. Çok şükür biz mutluyuz. Çünkü çok zevkle kabul etti. Ökten beyefendi de çok büyük bir alim çok güzel bir Müslüman. O da çevreci ve mimar dolayısıyla bu sene konumuz şehir dedi.

Sargut, ödül törenin temasının bu yıl çevre olduğunu belirterek, Her sene bir tema seçiyoruz. Geçen sene 'Peygamber ve Fetih', bir önceki sene 'Ahlak-ı Muhammed', 'Peygamberin Özledikleri' diye temalar seçtik. Bu konuları elimde gördüğünüz kitaplara sığdırıyoruz. Bu kitap, çeşitli ilim adamlarının konularıyla ilgili yazıları ve dünyanın her tarafından alınan hadisleri içeriyor. Bu büyük bir ilim kitabı oluyor. Bu kitaplar, gerçekten Peygamber Efendimizin ilmi hakkında bilgi veriyor diye konuştu.

Konferansa katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr ödül için teşekkür etti. Nasr, Bu töreni organize eden ve bana bu ödülü layık gören Türk makamlarına teşekkür ediyorum. ve çabalarınızın, hedeflerinizin mümkün olan en iyi şekilde gerçekleşmesini niyaz ediyorum dedi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten ise, Bu ödülü bu fakire layık gören zihniyete teşekkür ediyorum dedi.