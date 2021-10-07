Dörtyol İlçesi Reyyan, Körfez, İyilik ve İHH Dernek Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Üyelerinin Ziyaretleri - Haberler
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Dörtyol İlçesi Reyyan, Körfez, İyilik ve İHH Dernek Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Üyelerinin Ziyaretleri

Habermetre - Haberler | Toplum
Dörtyol İlçesi Reyyan, Körfez, İyilik ve İHH Dernek Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Üyelerinin Ziyaretleri

Dörtyol İlçesi Reyyan, Körfez, İyilik ve İHH Dernek Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Üyelerinin Ziyaretleriİlçemizde temsilcilikleri bulunan Reyyan Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Körfez Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Hatay İnsani Yardımlaşma Derneği Dörtyol Şubesi...

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - Dörtyol İlçesi Reyyan, Körfez, İyilik ve İhh Dernek Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Üyelerinin Ziyaretleriİlçemizde temsilcilikleri bulunan Reyyan Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Körfez Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Hatay İnsani Yardımlaşma Derneği Dörtyol Şubesi (İHH), temsilcileri ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Dörtyol Temsilciliği Kaymakamımız Sayın ERGÜN'e hoşgeldin ziyaretinde bulundular.

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Haber: Dörtyol İlçesi Reyyan, Körfez, İyilik ve İHH Dernek Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Üyelerinin Ziyaretleri - Haberler
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