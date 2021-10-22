Dönmez: "Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz"

DENİZLİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de düzenlenen Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. (2)

"(YEVDES Projesi) Hem belediyelerimize hem üniversitelerimize proje ile yenilenebilir enerji alanında teknik destek, danışmanlık ve mühendislik desteğinin sunulması konularında yardımcı oluyoruz"

"Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz"