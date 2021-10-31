Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı - Haberler
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Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da dondurma yüklü kamyonda narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da dondurma yüklü kamyonda narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu 80 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf eden sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyon şoförü Ömer Ş.'nin (47) esrar taşıdığı ihbarını aldı. Şüpheliyi takibe başlayan ekipler, Ömer Ş.'yi dondurma yüklü kamyonuyla Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde durdurdu.

Araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada kupa bölümünde 6 valizin içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ömer Ş., uyuşturucuyu 80 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı

Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı

Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı

Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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