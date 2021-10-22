Don't Starve Together ve Terraria boss crossoverı için bir araya geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Don't Starve Together ve Terraria boss crossoverı için bir araya geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Don't Starve Together ve Terraria boss crossoverı için bir araya geliyor

Klei ve Re-Logic bir araya gelerek Cadılar Bayramı'a özel oyun içi canavarları bir araya getiriyorlar.

Terraira, Twitter hesabından paylaştığı bir tweette "Sadece birkaç Terraria haberi, çok önemli değil" diyerekten Terraria'nın boşsu Cthulhu'nun yer aldığı Don't Starve Together videosu paylaşırken. Don't Starve Together'ın geliştirici Klei'den tweete yanıt olarak "Oops, sanırım bir yerde bir şeyi karıştırdık. Eh, eminim önümüzdeki aya kadar her şey kendi kendine düzelecektir." Şeklinde cevap vererek Don't Star Together'ın boşsu Deerclops'un yer aldığı Terraria videosu paylaştı.

Re-Logic, bir terraria forum gönderisinde durum hakkında biraz ayrıntı açıkladı. "Her zaman Terraria'ya içerik eklemeyi bitirdiğimizi söylediğimizi biliyor musunuz? Peki, bu konuda…"

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Crossover her iki tarafta da gidiyor, Terraria, yükselen Deerclops boşsunun kavgaya girmesiyle biraz Klei büyüsünü yapıyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Fatih Yasin: 'Türkiye esporunda sorun direkt oyuncularda'

Fatih Yasin: "Türkiye esporunda sorun direkt oyuncularda"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title