Don't Starve Together ve Terraria boss crossoverı için bir araya geliyor

Terraira, Twitter hesabından paylaştığı bir tweette "Sadece birkaç Terraria haberi, çok önemli değil" diyerekten Terraria'nın boşsu Cthulhu'nun yer aldığı Don't Starve Together videosu paylaşırken. Don't Starve Together'ın geliştirici Klei'den tweete yanıt olarak "Oops, sanırım bir yerde bir şeyi karıştırdık. Eh, eminim önümüzdeki aya kadar her şey kendi kendine düzelecektir." Şeklinde cevap vererek Don't Star Together'ın boşsu Deerclops'un yer aldığı Terraria videosu paylaştı.

Re-Logic, bir terraria forum gönderisinde durum hakkında biraz ayrıntı açıkladı. "Her zaman Terraria'ya içerik eklemeyi bitirdiğimizi söylediğimizi biliyor musunuz? Peki, bu konuda…"

Crossover her iki tarafta da gidiyor, Terraria, yükselen Deerclops boşsunun kavgaya girmesiyle biraz Klei büyüsünü yapıyor.

Oops, I think we mixed something up somewhere. Oh well, I'm sure it will all sort itself out by next month.?? pic.twitter.com/npI35M08Q9