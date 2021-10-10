Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Başiskele ilçesindeki Yuvacık Baraj Yolu'nda 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi. O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor.